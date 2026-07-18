Terme le prime aste Si parte con Ex Latrine
Sono stati pubblicati i primi bandi di vendita degli immobili termali dopo il via libera della Soprintendenza. Il primo riguarda un fabbricato commerciale in via Pietro Grocco, con un’offerta minima di 39mila euro. Le aste sono aperte e le offerte possono essere presentate nelle prossime settimane.
Dopo il primo via libera della Soprintendenza, i bandi di vendita degli immobili termali iniziano a essere pubblicati. Il primo riguarda un fabbricato a uso commerciale situato in via Pietro Grocco, con un’offerta minima fissata a 39mila euro. Il secondo è il complesso immobiliare noto come Ex Latrine Fortuna in via della Torretta, un manufatto degli anni Trenta dal particolare pregio architettonico, nato per servire l’edificio La Fortuna all’interno del parco termale, posto in vendita con un’offerta minima di 42mila euro. Entrambe le aste sono fissate per il 22 settembre. Queste operazioni giungono in un clima di attesa per la città, a seguito del recente via libera concesso dalla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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