Verso la Festa di santa Rosa ufficializzate le prime date | si parte con le prove di portata
Le prove di portata per l'ammissione al trasporto della Macchina sono state ufficializzate dal consiglio direttivo del Sodalizio. Queste prove segnano l'inizio delle attività preparatorie per la Festa di Santa Rosa 2026. Le date delle prove sono state rese note e rappresentano il primo passo nel calendario degli eventi che precederanno la celebrazione. La programmazione delle prove di portata è fondamentale per garantire il corretto svolgimento della processione.
Festa di santa Rosa 2026, prende forma il calendario. A partire dalle prove di portata per l'ammissione al trasporto della Macchina, le cui date sono state ufficializzate dal consiglio direttivo del Sodalizio.Prove di portata 2026: le dateLe prove di portata si svolgono nell'ex chiesa della Pace. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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