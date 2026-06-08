Verso la Festa di santa Rosa ufficializzate le prime date | si parte con le prove di portata

Notizia in breve

Le prove di portata per l'ammissione al trasporto della Macchina sono state ufficializzate dal consiglio direttivo del Sodalizio. Queste prove segnano l'inizio delle attività preparatorie per la Festa di Santa Rosa 2026. Le date delle prove sono state rese note e rappresentano il primo passo nel calendario degli eventi che precederanno la celebrazione. La programmazione delle prove di portata è fondamentale per garantire il corretto svolgimento della processione.