Le prime gare di pattinaggio sincronizzato sono previste per l’autunno, con una serie di eventi sperimentali. La disciplina sarà inclusa nel programma delle Olimpiadi delle Alpi Francesi 2030, dopo l’annuncio del Comitato Olimpico Internazionale avvenuto ieri. Le competizioni si svolgeranno in diverse tappe di avvicinamento, prima dell’appuntamento principale previsto per il 2030.

Come ormai sappiamo, nella giornata di ieri il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato l’inserimento del pattinaggio sincronizzato nel programma delle Olimpiadi delle Alpi Francesi 2030. Nella rassegna a cinque cerchi andrà però in scena una gara ancora ai nostri occhi totalmente inedita, riguardante la specialità del Synchro9, creata appositamente per il contesto olimpico. Si tratta di una novità assoluta, in quanto è previsto un format mai visto prima nel mondo del pattinaggio, con le medaglie che saranno decise da battle “uno contro uno” ad eliminazione diretta e da programmi valutati con un sistema di punteggio estraneo a quello... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio sincronizzato: quando le prime gare di synchro9? Si parte in autunno con una serie di eventi sperimentali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pattinaggio sincronizzato, che cosa è la nuova disciplina olimpica del Synchro9

Pattinaggio artistico, si guarda al futuro: in arrivo una modifica al Grand Prix e l’implemento del sincronizzatoIn vista della stagione 2026-2027, il pattinaggio artistico introdurrà modifiche ai regolamenti del Grand Prix e implementerà la disciplina del...

Temi più discussi: Il Pattinaggio Sincronizzato entra nel programma olimpico di Alpes 2030 con il format Synchro9 - FISG; Pattinaggio sincronizzato, che cosa è la nuova disciplina olimpica del Synchro9; Che cos’é il synchro9 di pattinaggio artistico e che risultati ha ottenuto l’Italia: nuovo sport ai Giochi del 2030; Parità di genere per le Olimpiadi invernali Alpi Francesi 2030, freeride e synchro9 i nuovi sport.

Le Olimpiadi invernali del 2030 saranno i primi Giochi Olimpici Invernali con parità di genere fra gli atleti: al debutto gli atleti del freeride, il fuoripista di sci e snowboard, e del pattinaggio sincronizzato. Già da Los Angeles 2028 gli atleti russi e bielorussi potran x.com

Dal 1980, quando sono entrato in una squadra di 'precisione', ho sempre sognato questo: Sincrono nelle Olimpiadi del 2030. reddit

Pattinaggio sincronizzato: quando le prime gare di syncro9? Si parte in autunno con una serie di eventi sperimentaliCome ormai sappiamo, nella giornata di ieri il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato l’inserimento del pattinaggio sincronizzato nel programma ... oasport.it

Pattinaggio sincronizzato, che cosa è la nuova disciplina olimpica del Synchro9Le Olimpiadi invernali del 2030 saranno i primi Giochi Olimpici Invernali con parità di genere fra gli atleti: al debutto gli atleti del freeride, il fuoripista di sci e snowboard, e del pattinaggio s ... vanityfair.it