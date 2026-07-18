Tennis | Atp Bastad Darderi in finale per il secondo anno di fila

Luciano Darderi ha raggiunto la finale del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, giocato sulla terra rossa. È la seconda volta consecutiva che il tennista si posiziona in questa fase del torneo. La partita si è conclusa con la sua vittoria, assicurandosi un posto tra i finalisti. La finale si giocherà in una delle prossime ore.

Luciano Darderi si qualifica per la finale del "Nordea Open" (ATP 250 - montepremi 612.620 euro), sulla terra rossa di Bastad in Svezia. L'italiano, testa di serie n.2 e n.18 del Mondo, ha battuto in semifinale dopo una autentica battaglia di tre set Adolfo Daniel Vallejo (n.71), col punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3 dopo due ore e 58 minuti di gioco. Si tratta della seconda finale consecutiva per Darderi sulla terra di Bastad, dove il nativo di Villa Gesell deve difendere il titolo di un anno fa per conservare per almeno un'altra settimana la propria posizione in Top 20. Nel primo parziale, il tennista classe 2002 ha avuto bisogno di 13 set point per chiudere, mentre nel secondo si è visto annullare tre match point. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Tennis Atp 250 Bastad. Darderi batte Borges 7-6 6-4 e vola in semifinale vs Vallejo

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