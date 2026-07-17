Tennis | Atp Bastad Darderi approda in semifinale
Domenico Darderi si è qualificato per la semifinale dell’ATP Bastad, torneo sulla terra rossa con un montepremi di circa 612.620 euro. Nella partita valida per i quarti di finale, ha battuto un avversario tra gli ultimi due campioni del 'Nordea Open'. La sfida si è svolta sul campo di Bastad, in Svezia. La vittoria permette al giocatore di avanzare nella competizione, che si sta disputando con i migliori tennisti del circuito ATP.
Nella sfida tra gli ultimi due campioni al 'Nordea Open' (Atp 250 - montepremi 612.620 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, il campione in carica Luciano Darderi batte Nuno Borges 7-6(9) 6-4, centra la 19a vittoria stagionale sulla terra battuta e festeggia l'undicesima semifinale in carriera, la decima sul rosso. Prossimo avversario il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 71 Atp, che ai quarti ha eliminato l'azzurro Stefano Travaglia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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