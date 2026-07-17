Tennis | Atp Bastad Darderi approda in semifinale

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Domenico Darderi si è qualificato per la semifinale dell’ATP Bastad, torneo sulla terra rossa con un montepremi di circa 612.620 euro. Nella partita valida per i quarti di finale, ha battuto un avversario tra gli ultimi due campioni del 'Nordea Open'. La sfida si è svolta sul campo di Bastad, in Svezia. La vittoria permette al giocatore di avanzare nella competizione, che si sta disputando con i migliori tennisti del circuito ATP.