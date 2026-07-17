Luciano Darderi si è qualificato per la seconda volta consecutiva alla semifinale dell’Atp 250 di Bastad, battendo al quarto di finale Nuno Borges con un punteggio di 7-6(9) 6-4. La partita è stata molto combattuta e si è decisa in pochi punti.

Per il secondo anno di fila Luciano Darderi giocherà la semifinale dell’Atp 250 di Bastad. Il n.2 del tabellone batte, in un quarto di finale molto duro e deciso su pochi punti, Nuno Borges per 7-6(9) 6-4. Una partita tiratissima, un classico del tennis su terra, da parte di entrambi. Scambi lunghi, colpi incisivi e grandi recuperi, la quinta testa di serie dà battaglia al suo massimo contro un ottimo Darderi. Che ancora una volta dimostra come la terra rossa rimanga il suo serbatoio preferito per punti e vittorie. Disputa un’ottima partita al servizio, vincendo oltre il 70% di punti con la prima e tenendo spesso in mano il gioco. Ha un piccolo passaggio a vuoto, con qualche errore di troppo a fine primo set, annullando tre set point a Borges, ma nel secondo non rischia mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tennis, Darderi vola in semifinale all'Atp di Bastad: battuto Nuno Borges

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Tennis Atp 250 Marracash. Darderi vola in semifinale grazie al forfait di Hanfmann

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