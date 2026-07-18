Temptation Island con i figli? Il 78% dei genitori lo sconsiglia ma il test di una mamma rivela sorprese e 3 regole d’oro

Da orizzontescuola.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 78% dei genitori sconsiglia di far partecipare i figli a Temptation Island, secondo un sondaggio. Una madre ha condotto un test domestico, coinvolgendo i propri figli nel guardare il programma. L'esperimento ha portato a scoprire reazioni inaspettate e la necessità di stabilire tre regole fondamentali per affrontare contenuti simili. La direttrice di una rivista per genitori ha commentato che l’esperimento mira a capire come i bambini percepiscano programmi televisivi con tematiche adulte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lunedi scorso, Sarah Pozzoli, direttrice di Focus Junior, ha fatto un esperimento sociale sul divano di casa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Genitori e figli online: l’83% dei minori guarda video tutti i giorni, ma le stime degli adulti si fermano a un prudente 78%L’83% dei minori guarda video ogni giorno, secondo un sondaggio condotto nel 2026, mentre gli adulti stimano questa percentuale nel 78%.

Lo psicologo Luca Mazzucchelli invita i genitori ad alzare l'allerta, «ma in modo funzionale: non possiamo controllare la tecnologia, possiamo però lavorare sui nostri figli. Dando regole e costruendo fiducia»Lo psicologo Luca Mazzucchelli ha consigliato ai genitori di aumentare la vigilanza sui propri figli, sottolineando l'importanza di un approccio...

Temi più discussi: Doppio appuntamento - Temptation Island Clip | Witty TV; Giovanni Grazioso di Temptation Island ha incassato 10mila euro in un giorno con il carrettino di brioche: l'indiscrezione dopo il reality; Temptation Island, i gelati di Giovanni Grazioso vanno a ruba: Incassi di 10mila euro in una sera; Temptation Island raddoppia: doppio appuntamento la prossima settimana. Cosa sappiamo sulle puntate 5 e 6.

temptation island temptation island con iTemptation Island, Giovanni furioso con Sabrina minaccia di distruggere il villaggio: Voglio il falòGiovanni Grazioso a Temptation Island 2026 perde le staffe davanti alle immagini della fidanzata Sabrina Soussi sempre più vicina al single Lory e sbotta ... fanpage.it

temptation island temptation island con iAscolti TV ieri 13 luglio: ha vinto Temptation Island con il 30.3% di share, La partita del cuore si ferma al 12.4%Chi ha vinto tra la nuova puntata di Temptation Island trasmessa da Canale5 e l'evento benefico della Partita del Cuore proposto da Rai1 ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web