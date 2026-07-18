Temptation Island con i figli? Il 78% dei genitori lo sconsiglia ma il test di una mamma rivela sorprese e 3 regole d’oro

Notizia in breve

Il 78% dei genitori sconsiglia di far partecipare i figli a Temptation Island, secondo un sondaggio. Una madre ha condotto un test domestico, coinvolgendo i propri figli nel guardare il programma. L'esperimento ha portato a scoprire reazioni inaspettate e la necessità di stabilire tre regole fondamentali per affrontare contenuti simili. La direttrice di una rivista per genitori ha commentato che l’esperimento mira a capire come i bambini percepiscano programmi televisivi con tematiche adulte.