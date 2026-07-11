Genitori e figli online | l’83% dei minori guarda video tutti i giorni ma le stime degli adulti si fermano a un prudente 78%

L’83% dei minori guarda video ogni giorno, secondo un sondaggio condotto nel 2026, mentre gli adulti stimano questa percentuale nel 78%. La ricerca, realizzata in famiglie americane e australiane con figli tra i 10 e i 17 anni, evidenzia una discrepanza tra le attività digitali effettive dei ragazzi e le percezioni dei genitori.

Nelle case americane e australiane c’è una discrepanza tra le attività digitali reali dei ragazzi e la percezione di madri e padri. A svelarlo è un sondaggio condotto nella primavera del 2026 dal Family Online Safety Institute su famiglie con figli tra i 10 e i 17 anni. I giovanissimi sono molto più attivi sugli schermi di quanto pensino i grandi, eppure preferiscono affidarsi ai genitori in caso di pericolo, piuttosto che fidarsi delle piattaforme. I dati sul consumo multimediale evidenziano distanze significative tra le due generazioni. L’83% dei ragazzi, infatti, dichiara di guardare video in rete con grande assiduità, a fronte del 78% stimato dai genitori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Pubblicare le foto dei tuoi figli sui social: i rischi reali (e quelli esagerati)

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