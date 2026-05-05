Lo psicologo Luca Mazzucchelli ha consigliato ai genitori di aumentare la vigilanza sui propri figli, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e pratico. Ha spiegato che, anche se non si può controllare direttamente la tecnologia, si può intervenire attraverso l’istituzione di regole e la creazione di un rapporto di fiducia. Recentemente, un evento ha visto protagonisti i partecipanti di una chat dedicata alle famiglie, in un ambiente che si presentava come accogliente e rassicurante.

È un salotto accogliente e rassicurante quello in cui Meta ha invitato i protagonisti della sua Family Chat. C’è la famiglia Parodi-Caressa al completo e c’è lo psicologo Luca Mazzucchelli: conversano sull’ importanza del dialogo in famiglia come fattore chiave di protezione dei minori dalle insidie dei social network. Uno strumento fondamentale, il dialogo: naturalmente insieme a quelli digitali messi a disposizione dalle piattaforme. Meta e YouTube condannate, “creano dipendenza”: dovranno risarcire un’utente con 3 milioni di dollari X Leggi anche › Com’è cambiato Instagram in 10 anni? Ciò che è diventato racconta anche di noi I social network sotto accusa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo psicologo Luca Mazzucchelli invita i genitori ad alzare l'allerta, «ma in modo funzionale: non possiamo controllare la tecnologia, possiamo però lavorare sui nostri figli. Dando regole e costruendo fiducia»

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