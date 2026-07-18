Telefono acceso all’estero senza paura | la battaglia degli operatori contro l’ansia da roaming

Ogni estate, appena si atterra fuori dall’Europa, milioni di italiani disattivano i dati mobili del telefono. È un gesto istintivo, dovuto alle storie di bollette salatissime e di spese impreviste per pochi minuti di navigazione o download. La paura di incorrere in costi elevati porta molti a evitare di usare il telefono senza restrizioni, anche quando sono all’estero.

C’è un gesto che milioni di italiani compiono ogni estate appena l’aereo tocca terra fuori dai confini europei: disattivare i dati mobili. Un riflesso quasi automatico, nato da anni di bollette shock e di racconti da incubo su chi, per aver guardato due video o scaricato una mappa, si è ritrovato addebiti da migliaia di euro. Secondo un’indagine della Commissione Europea, circa un terzo dei viaggiatori attiva la modalità aereo per prudenza, e un quarto spegne addirittura il telefono. È il sintomo di una diffidenza che il mercato delle telecomunicazioni sta provando, lentamente, a smontare. Il salto di qualità nato in Europa nel 2017. Tutto... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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