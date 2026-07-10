Dormire col ventilatore acceso fa davvero male? Cosa c’è da sapere tra bufale e realtà La paura della ‘fan death’

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni estate si diffondono voci che dormire con il ventilatore acceso possa causare problemi di salute o addirittura la morte. Tali affermazioni, spesso alimentate da leggende metropolitane, circolano da anni senza basi scientifiche confermate. Non ci sono evidenze che collegano l’uso del ventilatore durante il sonno a rischi gravi, come la ‘fan death’. Le notizie si diffondono in modo rapido, alimentate anche da miti e fraintendimenti.

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Roma, 10 luglio 0226 – Ci sono cose che tornano ogni estate e, assieme al caldo e alle zanzare, puntali arrivano anche le leggende metropolitane. E quelle sul ventilatore acceso di notte mentre si dorme – che, nelle versioni buone, fa venire torcicollo, raffreddore o allergie; e nelle varianti più drammatiche arriva a provocare paralisi, infezioni fino anche alla morte – non mancano mai. Video e tutorial coi più disparati luoghi comuni sui rischi legati ai ventilatori sono centinaia e di tutte le varianti, ma quello che ritorna ormai da anni assieme all’afa estiva e che si è guadagnato il livello più alto, tanto da avere anche una pagina Wikipidia dedicata, è la “ fan death ”, la morte da ventilatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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