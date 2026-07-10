Le migliori eSIM del 2026 quali scegliere per viaggiare all' estero e risparmiare rispetto al roaming
Nel 2026, sono state presentate le migliori eSIM disponibili per chi desidera viaggiare all’estero, offrendo alternative al roaming tradizionale. Le opzioni selezionate permettono di risparmiare sui costi di connessione durante i viaggi internazionali. Queste schede elettroniche si possono attivare senza dover cambiare scheda fisica e sono compatibili con diversi dispositivi. La scelta tra le varie offerte dipende dalle esigenze di utilizzo e dalla copertura nelle destinazioni preferite.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le eSIM rendono decisamente più pratico scegliere il proprio operatore telefonico, ma è nel mondo dei viaggi che hanno trovato un impiego interessante. Le eSIM per l'estero infatti permettono di attivare un abbonamento telefonico presso operatori locali o internazionali, senza doversi appoggiare ai nostri operatori nazionali che nei paesi fuori dall'Unione Europea applicano costi di roaming elevati. Oggi quasi tutti gli smartphone più evoluti, inclusi gli... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Saily vs Airalo 2026: La Migliore eSIM per Viaggiare (Risparmia €145)
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