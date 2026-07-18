Teddy Reno compie 100 anni | il video del bacio con Rita Pavone emoziona il web e celebra un amore che ha sfidato il tempo

Il cantante Teddy Reno ha compiuto 100 anni il 11 luglio. In occasione del suo compleanno, è stato diffuso un video che mostra un bacio tra lui e la moglie Rita Pavone. Il video ha suscitato emozioni online. Reno e Pavone sono stati insieme per molti anni, condividendo momenti pubblici e privati. La celebrazione del centenario è stata accompagnata da messaggi di affetto e ricordi condivisi sui social.

Il cantante e showman Teddy Reno ha tagliato il traguardo dei 100 anni lo scorso 11 luglio, festeggiando il compleanno accanto alla sua amata moglie Rita Pavone. Un secolo di vita che racchiude una storia straordinaria: dalla fuga dalle persecuzioni fasciste alla consacrazione come leggenda della musica leggera italiana, fino all’amore che dura da oltre mezzo secolo. È stata proprio Rita Pavone, 80 anni, a condividere con i fan gli attimi di commozione durante lo spegnimento delle candeline. L’artista ha pubblicato sui propri canali social un video in cui si immortala mentre posa un affettuoso bacio sulla guancia del marito. “Ci avete inondato di affetto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Teddy Reno compie 100 anni: la festa con Rita Pavone emoziona tutti

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