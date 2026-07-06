Teddy Reno compie 100 anni Rita Pavone emoziona | Felice di avere lottato per lui contro tutti

Teddy Reno ha compiuto 100 anni. È noto come cantante, scopritore di talenti e voce della musica romantica. Nel 1968 si è sposato con Rita Pavone, che aveva lanciato al Festival degli Sconosciuti. La cantante ha espresso emozione e gratitudine per aver lottato per lui contro tutti.

Gran signore della canzone, scopritore di talenti e voce simbolo della canzone romantica, Teddy Reno compie 100 anni. Sposò Rita Pavone nel 1968 dopo averla lanciata al Festival degli Sconosciuti. Sabato 11 luglio festa in famiglia. Protagonista di un’epoca di eleganza melodica, di canzoni che parlano d’amore con grazia, di un’Italia che si scopriva moderna sognando attraverso la radio, la televisione e il Festival di Sanremo. Nel 1962 ideò il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, una manifestazione che fece da trampolino a numerosi giovani talenti. Fu lì che conobbe Rita Pavone, allora giovanissima, che avrebbe sposato nel 1968 e con cui... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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RITA PAVONE: Il mio Teddy Reno compie centanni, sono felice di aver lottato per lui

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