Tebboune in visita ai sopravvissuti dell’incendio in orfanotrofio in Algeria | un gesto di solidarietà

Notizia in breve

Il presidente algerino ha visitato oggi i sopravvissuti dell’incendio che ha colpito un orfanotrofio nella capitale. La visita si è svolta nella struttura di Mohammadia, dove sono stati assistiti i bambini e i ragazzi rimasti coinvolti nel rogo. L’incendio ha causato vittime e feriti, e la visita del presidente ha riguardato anche le famiglie e il personale della struttura. Nessun dettaglio sulle condizioni attuali dei sopravvissuti è stato reso pubblico.