Tebboune in visita ai sopravvissuti dell’incendio in orfanotrofio in Algeria | un gesto di solidarietà
Il presidente algerino ha visitato oggi i sopravvissuti dell’incendio che ha colpito un orfanotrofio nella capitale. La visita si è svolta nella struttura di Mohammadia, dove sono stati assistiti i bambini e i ragazzi rimasti coinvolti nel rogo. L’incendio ha causato vittime e feriti, e la visita del presidente ha riguardato anche le famiglie e il personale della struttura. Nessun dettaglio sulle condizioni attuali dei sopravvissuti è stato reso pubblico.
Visita del Presidente Tebboune ai Sopravvissuti dell’Incendio di Mohammadia. ROMA (ITALPRESS) – Oggi il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha effettuato una visita ai sopravvissuti del tragico incendio avvenuto nella struttura per l’infanzia assistita di Mohammadia, situata nella capitale Algeri. I feriti sono attualmente ricoverati presso l’ospedale specializzato per grandi ustioni di Zéralda, dove ricevono le cure necessarie per le gravi ustioni riportate. Secondo la pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica algerina, il capo dello Stato, appena rientrato da un viaggio ufficiale a Berlino, ha deciso di recarsi immediatamente presso la struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Notizie e thread social correlati
Incendio in un orfanotrofio in Algeria: almeno 11 morti e 19 feritiUn incendio si è sviluppato in un orfanotrofio alla periferia di Algeri, provocando almeno 11 decessi e 19 feriti.
Tragedia in Algeria: incendio in orfanotrofio provoca 11 morti e 19 feriti.Un incendio ha coinvolto un orfanotrofio in Algeria, causando 11 vittime e 19 feriti.
Temi più discussi: Algeria, il presidente Tebboune visita i sopravvissuti del tragico incendio nell’orfanotrofio; Tebboune in visita ai sopravvissuti dell’incendio in orfanotrofio in Algeria: un gesto di solidarietà.; Algeria e Tunisia | il presidente Tebboune accoglie il ministro Nafti per una nuova cooperazione; Algeria e Tunisia: il presidente Tebboune accoglie il ministro Nafti per una nuova cooperazione.
Tebboune in visita ai sopravvissuti dell’incendio in orfanotrofio in Algeria: un gesto di solidarietà.ROMA (ITALPRESS) – Oggi il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha effettuato una visita ai sopravvissuti del tragico incendio avvenuto nella struttura per l’infanzia assistita ... napolipiu.com
Algeria, il presidente Tebboune visita i sopravvissuti del tragico incendio nell’orfanotrofioIl presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, ha visitato oggi i sopravvissuti al tragico incendio scoppiato nella struttura per l'infanzia assistita di Mohammadia ... msn.com
With #Algeria’s legislative #elections expected to confirm the status quo, the real question is not who will win, but who will vote. Can President #Tebboune’s New Algeria still mobilise a disenchanted electorate? #MEDThisWeek ? https://www.ispionline.it/en/ facebook