Un incendio si è sviluppato in un orfanotrofio alla periferia di Algeri, provocando almeno 11 decessi e 19 feriti. I soccorritori della Protezione Civile hanno riferito che non è stata ancora comunicata l’età delle vittime, ma si presume che tra esse ci siano anche bambini. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e non ci sono dettagli su come si sia verificato l’incendio.

Sono già 11 i morti in un incendio divampato in un orfanotrofio della periferia di Algeri, in Algeria. I soccorritori della Protezione Civile locale non hanno ancora specificato l’età delle vittime ma è plausibile che tra esse vi siano anche dei bambini, mentre altre 19 persone risultano ferite. Il rogo non è ancora stato domato e si teme che il numero delle vittime possa salire ancora. “I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato presso la Fondazione per l’infanzia assistita, situata nel comune di Mohammadia – si legge in un breve comunicato dell’ente – Il bilancio provvisorio delle vittime è di 11 decessi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un orfanotrofio in Algeria: almeno 11 morti e 19 feriti

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11 killed after devastating orphanage fire near Algiers shocks Algeria | NewsX World

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