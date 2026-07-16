Tragedia in Algeria | incendio in orfanotrofio provoca 11 morti e 19 feriti

Da napolipiu.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto un orfanotrofio in Algeria, causando 11 vittime e 19 feriti. Le fiamme hanno distrutto parte dell’edificio, che ospitava bambini e ragazzi. I soccorritori sono intervenuti sul posto per spegnere il rogo e mettere in salvo i presenti. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

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Tragedia in Algeria: Incendio nell’Istituto per l’Infanzia Assistita. ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Una tragedia ha colpito l’Algeria, dove un incendio devastante ha provocato la morte di almeno 11 persone e ha lasciato altre 19 ferite. L’incidente è avvenuto nella “Mouassassa al-Tufoula al-Mousa’afa” (Istituto per l’Infanzia Assistita) situato nel comune di Mohammadia, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile algerina. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono attualmente in corso. I dettagli forniti dalla Protezione Civile indicano che i soccorritori sono intervenuti tempestivamente, prestando assistenza ai feriti e trasportando un totale di 19 persone all’ospedale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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