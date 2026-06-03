La dodicesima notte di Shakespeare in scena al San Matteo con Kabukista Teatro
Kabukista Teatro presenta la dodicesima notte di William Shakespeare al teatro San Matteo, con regia di GhezziZacchini, composta da Silvia Zacchini e Francesco Ghezzi. La rappresentazione è in scena in questa sede, senza ulteriori dettagli su date o orari.
Kabukista Teatro porta in scena La Dodicesima Notte di William Shakespeare, per la regia di GhezziZacchini (Silvia Zacchini e Francesco Ghezzi). Lo spettacolo andrà in scena sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 al Teatro San Matteo (vicolo San Matteo 8, Piacenza), inizio alle ore 21."La Dodicesima. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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