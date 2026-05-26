Shakespeare oggi | I Macbeth in scena al Teatro San Matteo con Kabukista Teatro
Kabukista Teatro porta in scena I Macbeth, una riscrittura inedita della grande tragedia di William Shakespeare firmata da Silvia Zacchini. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026 al Teatro San Matteo di Piacenza (Vicolo San Matteo 8), con inizio alle ore 21.Al centro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
William Shakespeare - Macbeth (Sesli Kitap Özeti)
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