Durante la serata, i bar hanno abbassato le serrande e i tavolini all’esterno sono stati rimossi, impedendo di fatto di consumare bevande all’aperto. I gestori hanno stimato perdite di migliaia di euro a causa delle restrizioni. Nonostante le celebrazioni e le iniziative in corso, alcuni esercizi commerciali hanno dovuto chiudere anticipatamente o ridurre drasticamente le attività.

Nel pieno della festa e del buon umore, fra le aperture serali dei negozi, l’ultimo giorno della presenza in città di Eurogym e, soprattutto, la sfilata storica in occasione della vestizione della statua di San Jacopo in Duomo, c’è chi giovedì sera non ha avuto proprio niente da festeggiare. Complice un’ordinanza emessa dal Comune, infatti, lungo via Curtatone e Montanara e poi in via Buozzi, gli esercenti sono stati costretti a rimuovere i dehors e i tavolini, con un impatto non secondario sui propri affari, vista la grande concentrazione di persone in centro per l’occasione. Maria Concetta Reitano, del Caffè da Maria, non le manda a dire: "L’unico giorno che si poteva lavorare ci hanno fatto togliere i tavoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tavolini vietati per la festa. Serrande abbassate nei bar: "Abbiamo perso migliaia di euro"

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