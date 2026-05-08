A Bologna la storica libreria Gamberini ha deciso di abbassare le serrande dopo 119 anni di attività. La chiusura avviene in seguito a una procedura di liquidazione giudiziale, che coinvolge anche la gestione del marchio e delle eventuali responsabilità finanziarie. La manutenzione straordinaria resta al centro di un rebus economico, mentre si cerca di capire chi sarà chiamato a intervenire per mantenere in vita l’eredità storica dell’azienda.

? Punti chiave Perché la manutenzione straordinaria nasconde un rebus finanziario tra i debiti?. Chi dovrà intervenire per salvare il marchio dopo la liquidazione giudiziale?. Come faranno i dipendenti a ricevere gli stipendi arretrati dalle altre sedi?. Quali sono le reali conseguenze per la pasticceria della stazione e Castel Maggiore?.? In Breve Liquidazione giudiziale della CMC Srl approvata a dicembre 2025 per debiti e insolvenze.. Nuova gestione arrivata a gennaio deve affrontare morosità pregresse e stipendi arretrati.. Attività operativa prosegue per ordini presso sedi di Castel Maggiore e stazione centrale.. Ricerca nuovi investitori per evitare chiusura definitiva dopo 119 anni di storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, serrande abbassate per la Gamberini: crisi dopo 119 anni

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