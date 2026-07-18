Un mega yacht appartenente al presidente degli Emirati Arabi è stato avvistato a Portoferraio, sull’isola dell’Elba. La nave, chiamata ‘Tatoosh’, è stata vista nel porto durante l’estate 2026, in un periodo di grande afflusso di imbarcazioni di lusso nelle acque dell’arcipelago toscano. La presenza di questa imbarcazione si aggiunge alla lunga lista di yacht di alta gamma che frequentano la zona in questa stagione.

Portoferraio (Livorno), 18 luglio 2026 - Complice l’infuocata estate, sembra inarrestabile la sfilata di imbarcazioni da sogno nelle acque cristalline dell'arcipelago toscano, che si conferma metà obbligata della nautica di lusso. Ieri mattina alle prime luci dell'alba è arrivato all’isola un gigante dei mari di oltre 92 metri. ‘Tatoosh’, il super-yacht di proprietà del potente presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan, (‘MBZ’ per gli amici), dopo un pit-stop a Taormina, ha optato per lo spettacolare golfo della Biodola (Portoferraio) mettendosi alla fonda proprio al largo dell’esclusiva spiaggetta di Forno, nella pace più assoluta e lontano da occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Tatoosh’, il mega yacht del presidente degli Emirati Arabi all’Elba. E’ stato avvistato a Portoferraio

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