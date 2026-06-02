Un mega yacht di colore champagne è arrivato nella darsena medicea di Portoferraio al tramonto. Lo scafo lungo circa cinquanta metri è stato fotografato mentre si avvicinava al porto, creando un ingresso spettacolare. La nave appartiene a una donna di nome Maria Francesca Angelini, nota come figlia di un importante imprenditore nel settore farmaceutico. La presenza di questa imbarcazione ha attirato l’attenzione degli abitanti e dei visitatori della zona.

Portoferraio, 2 giugno 2026 - Ingresso scenico sul far del tramonto dello scafo color champagne di MY Anjelif nella darsena medicea di Portoferraio. Cinquanta metri di lusso sfrenato per il gioiello dell’armatrice Maria Francesca Angelini, primogenita dello storico presidente del colosso farmaceutico di Amuchina e Tachipirina. Il mega yacht (con eliporto che diventa pista da ballo). ‘MY Anjelif’ é uno dei mega yacht più innovativi degli ultimi anni e si distingue per l’avanzata propulsione ibrida diesel-elettrica. È dotato di soluzioni tecnologiche avanzate come una piscina con nuoto controcorrente, una spa e un eliporto che si trasforma in pista da ballo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinquanta metri di lusso: a Portoferraio c’è il mega yacht di Maria Francesca Angelini, figlia del re dei farmaci

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