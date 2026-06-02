A Portoferraio c’è il mega yacht di Maria Francesca Angelini figlia dello storico presidente del colosso farmaceutico
A Portoferraio, nel tardo pomeriggio, è stato osservato l’ingresso dello yacht di circa 70 metri, con scafo color champagne, nella darsena medicea. La nave è collegata a Maria Francesca Angelini, figlia di un noto presidente di multinazionale farmaceutica. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata. La presenza dello yacht ha attirato l’attenzione dei residenti e dei visitatori. La barca rimarrà in porto per alcuni giorni.
Portoferraio, 2 giugno 2026 - Ingresso scenico sul far del tramonto dello scafo color champagne di MY Anjelif nella darsena medicea di Portoferraio. Cinquanta metri di lusso sfrenato per il gioiello dell’armatrice Maria Francesca Angelini, primogenita dello storico presidente del colosso farmaceutico di Amuchina e Tachipirina. Il mega yacht (con eliporto che diventa pista da ballo). ‘MY Anjelif’ é uno dei mega yacht più innovativi degli ultimi anni e si distingue per l’avanzata propulsione ibrida diesel-elettrica. È dotato di soluzioni tecnologiche avanzate come una piscina con nuoto controcorrente, una spa e un eliporto che si trasforma in pista da ballo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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