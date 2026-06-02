A Portoferraio c’è il mega yacht di Maria Francesca Angelini figlia dello storico presidente del colosso farmaceutico

Notizia in breve

A Portoferraio, nel tardo pomeriggio, è stato osservato l’ingresso dello yacht di circa 70 metri, con scafo color champagne, nella darsena medicea. La nave è collegata a Maria Francesca Angelini, figlia di un noto presidente di multinazionale farmaceutica. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata. La presenza dello yacht ha attirato l’attenzione dei residenti e dei visitatori. La barca rimarrà in porto per alcuni giorni.