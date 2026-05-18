I rincari salgono sugli autobus Aumenti del 30% per il carburante
Negli ultimi tre mesi, i costi del carburante sono aumentati di circa il 30%. Questo incremento ha portato a un aumento dei prezzi sui biglietti degli autobus del trasporto pubblico locale. La variazione dei prezzi ha avuto un impatto diretto sulle tariffe applicate ai passeggeri, che hanno visto salire i costi per utilizzare i mezzi pubblici. La questione riguarda direttamente le aziende di trasporto e le amministrazioni comunali coinvolte nella gestione del servizio.
I rincari salgono a bordo. Anzi sono già saliti, più o meno tre mesi fa. Sulle ruote degli autobus del trasporto pubblico locale infatti pesano come un macigno gli aumenti del costo del carburante. È il solito (amaro) ritornello: le guerre e il delicato contesto internazionale gonfiano i costi, minano presente e futuro. Alla fine dei conti, come troppo spesso purtroppo accade, a rimetterci potrebbero essere gli utenti, ovvero famiglie che a loro volta già subiscono gli effetti della guerra. Che per Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico locale su gomma, è stata – ed è tutt’ora – una mazzata. I dati: rispetto al 2025 il gestore ha registrato un aumento del 30% eurolitro per il carburante e del +15% per l’energia elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: I rincari salgono sugli autobus, aumenti del 30% per il carburante. Prezzi dei biglietti: incubo balzello
Aumenti carburante, Confesercenti Campania: “600 euro di rincari per famiglie”Il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo denuncia il rischio di crisi dell’export made in Campania e per tutte le attività a seguito...
I rincari salgono sugli autobus, aumenti del 30% per il carburante. Prezzi dei biglietti: incubo balzello x.com
Affitti cresciuti ovunque, con aumenti medi del 41% nelle città sedi di grandi atenei. Bari guida la classifica dei rincari (+59%), seguita da Palermo (+55%) e Padova e Firenze (+46%). Milano resta la più cara con 729 euro mensili per un monolocale - Facebook facebook
I rincari salgono sugli autobus. Aumenti del 30% per il carburanteI rincari salgono a bordo. Anzi sono già saliti, più o meno tre mesi fa. Sulle ruote degli autobus del trasporto pubblico locale infatti pesano come un macigno gli aumenti del costo del carburante. È ... lanazione.it
Benzina alle stelle, rincari record in ToscanaTOSCANA: Nei distributori di carburante sulle strade toscane si sono registrati aumenti elevatissimi, in Italia secondi solo a quelli del Trentino ... toscanamedianews.it