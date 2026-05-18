I rincari salgono sugli autobus Aumenti del 30% per il carburante

Negli ultimi tre mesi, i costi del carburante sono aumentati di circa il 30%. Questo incremento ha portato a un aumento dei prezzi sui biglietti degli autobus del trasporto pubblico locale. La variazione dei prezzi ha avuto un impatto diretto sulle tariffe applicate ai passeggeri, che hanno visto salire i costi per utilizzare i mezzi pubblici. La questione riguarda direttamente le aziende di trasporto e le amministrazioni comunali coinvolte nella gestione del servizio.

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