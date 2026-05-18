I rincari salgono sugli autobus Aumenti del 30% per il carburante

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tre mesi, i costi del carburante sono aumentati di circa il 30%. Questo incremento ha portato a un aumento dei prezzi sui biglietti degli autobus del trasporto pubblico locale. La variazione dei prezzi ha avuto un impatto diretto sulle tariffe applicate ai passeggeri, che hanno visto salire i costi per utilizzare i mezzi pubblici. La questione riguarda direttamente le aziende di trasporto e le amministrazioni comunali coinvolte nella gestione del servizio.

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I rincari salgono a bordo. Anzi sono già saliti, più o meno tre mesi fa. Sulle ruote degli autobus del trasporto pubblico locale infatti pesano come un macigno gli aumenti del costo del carburante. È il solito (amaro) ritornello: le guerre e il delicato contesto internazionale gonfiano i costi, minano presente e futuro. Alla fine dei conti, come troppo spesso purtroppo accade, a rimetterci potrebbero essere gli utenti, ovvero famiglie che a loro volta già subiscono gli effetti della guerra. Che per Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico locale su gomma, è stata – ed è tutt’ora – una mazzata. I dati: rispetto al 2025 il gestore ha registrato un aumento del 30% eurolitro per il carburante e del +15% per l’energia elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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