I rincari salgono sugli autobus aumenti del 30% per il carburante Prezzi dei biglietti | incubo balzello

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da circa tre mesi, i prezzi dei biglietti degli autobus del trasporto pubblico locale sono aumentati, con un incremento che si aggira intorno al 30%. Questo aumento è legato all’aumento del costo del carburante, che ha inciso sui costi operativi delle aziende di trasporto. La crescita dei prezzi del carburante, infatti, ha determinato un incremento diretto sui costi di gestione, spostando i prezzi delle corse e dei biglietti. La situazione si riflette sui viaggi di molti utenti quotidiani.

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Firenze, 15 maggio 2026 – I rincari salgono a bordo. Anzi sono già saliti, più o meno tre mesi fa. Sulle ruote degli autobus del trasporto pubblico locale infatti pesano come un macigno gli aumenti del costo del carburante. È il solito (amaro) ritornello: le guerre e il delicato contesto internazionale gonfiano i costi, minano presente e futuro. Alla fine dei conti, come troppo spesso purtroppo accade, a rimetterci potrebbero essere gli utenti, ovvero famiglie che a loro volta già subiscono gli effetti della guerra. Che per Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico locale su gomma, è stata – ed è tutt’ora – una mazzata. La stangata del carburante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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