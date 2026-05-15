I rincari salgono sugli autobus aumenti del 30% per il carburante Prezzi dei biglietti | incubo balzello

Da circa tre mesi, i prezzi dei biglietti degli autobus del trasporto pubblico locale sono aumentati, con un incremento che si aggira intorno al 30%. Questo aumento è legato all’aumento del costo del carburante, che ha inciso sui costi operativi delle aziende di trasporto. La crescita dei prezzi del carburante, infatti, ha determinato un incremento diretto sui costi di gestione, spostando i prezzi delle corse e dei biglietti. La situazione si riflette sui viaggi di molti utenti quotidiani.

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