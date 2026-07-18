Su TikTok è diventato virale un nuovo trend chiamato Tanmaxxing, che consiste nell’esporre la pelle al sole per lunghi periodi senza protezione. Questo comportamento ha attirato l’attenzione di molti utenti, spingendoli a seguire questa pratica rischiosa. La maggior parte delle persone utilizza la protezione solare quotidianamente, ma il trend invita a evitare questa abitudine, aumentando il rischio di danni alla pelle.

Tanmaxxing è un nuovo trend virale su TikTok che può rivelarsi molto pericoloso. Negli ultimi anni la protezione solare è diventata una parte fondamentale della routine quotidiana di milioni di persone. Dermatologi e campagne di prevenzione continuano infatti a sottolineare l’importanza di utilizzare la crema con filtro SPF per ridurre i danni causati dai raggi ultravioletti e prevenire l’insorgenza dei tumori della pelle. Nonostante ciò, sui social network stanno prendendo piede tendenze che vanno nella direzione opposta. Tra queste c’è il tanmaxxing, un fenomeno diventato virale soprattutto su TikTok, che incoraggia a ottenere un’abbronzatura sempre più intensa attraverso esposizioni prolungate al sole e comportamenti considerati rischiosi dagli specialisti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Tanmaxxing, cos’è il (pericolosissimo) trend virale su TikTok

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