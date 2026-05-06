Cos’è il Burger bomb l’hamburger che esplode in versione ‘mochi’ | l’ultima ricetta virale su TikTok – IL VIDEO

Il burger bomb, un hamburger ripieno che si apre come un’esplosione di ingredienti, sta conquistando TikTok. La sua popolarità cresce grazie a video che mostrano il taglio finale con ripieni filanti e dettagli ravvicinati. La ricetta, che si ispira al dolce mochi, si sta diffondendo rapidamente tra gli utenti della piattaforma, trasformandosi da semplice proposta culinaria a vero e proprio fenomeno virale.

Si chiama burger bomb, ma sui social ha già cambiato status: da ricetta a trend virale. Su TikTok i video si moltiplicano, tra tagli soddisfacenti e riprese iper ravvicinate del “taglio finale” che svela il ripieno filante. L’idea è quella di concentrare un hamburger in una forma nuova, più compatta e scenografica, quasi da “street food da forno”. Dentro c’è tutto ciò che ci si aspetta da un panino americano: carne di manzo, formaggio, cetriolini, cipolle caramellate. Ma al posto del classico bun arriva una copertura di pasta lievitata, chiusa a sacchetto e poi cotta in forno o in friggitrice ad aria. Il risultato, nelle intenzioni dei creator, è un morso unico: fuori morbido, dentro esplosivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il Burger bomb, l’hamburger che “esplode” in versione ‘mochi’: l’ultima ricetta virale su TikTok – IL VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Si fanno consegnare la pizza in classe dal rider, il fenomeno che mette in crisi i presidi e diventa virale su TikTok – I video Il CEO di McDonald’s mangia (perplesso) il nuovo hamburger: Burger King trasforma il video in una gagLa storica competizione tra i giganti del fast food mondiale si è arricchita di un nuovo capitolo mediatico, trasformando un contenuto istituzionale... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pubblicità: Burger King con Mahmood per la nuova piattaforma Troppo King; Lo chef degli hamburger ora ha un locale fisso senza carne; Festival enogastronomici, sagre e fiere nel weekend del ponte del 1 maggio 2026. Una guida per capire cos’è questa tecnologia e perché integra ambiente e produzione Leggi l'articolo #agrivoltaico - facebook.com facebook La cantante racconta i suoi sintomi: ecco che cos'è davvero la "malattia dei tic" x.com