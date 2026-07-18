A Giugliano e nei comuni del Casertano si registrano nuovamente odori sgradevoli e aria irrespirabile con l’arrivo del caldo. I residenti segnalano che i tanfi penetrano nelle case, rendendo difficile respirare. La Regione ha annunciato di stare indagando sulle cause di questa situazione. La problematica si ripete dopo mesi di segnalazioni da parte dei cittadini. Non sono stati forniti dettagli sulle cause finora identificate.

L’emergenza si è riaccesa anche quest’anno con l’arrivo del caldo. In particolare nel territorio di Giugliano, a nord di Napoli, e in alcuni comuni del Casertano (Lusciano, Parete, Trentola Ducenta) dove i cittadini denunciano da qualche mese tanfi che rendono l’aria irrespirabile, e che penetrano finanche nelle abitazioni. I miasmi vengono descritti come somiglianti allo zolfo, alla plastica bruciata o a rifiuti in decomposizione. Una problematica che si ripete da mezzo secolo ogni estate, denunciano diversi abitanti esasperati dal problema. «Sono cresciuto con quest’odore per cinquant’anni e tutti dicevano che era la fabbrica di sapone», scrive rassegnato Domenico, in un commento sul tema aperto sui social: «Poi la fabbrica di sapone è diventata forno per animali morti», polemizza un altro utente che si aggiunge alla discussione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Tanfo e aria irrespirabile a Giuliano e nel Casertano, la Regione: «Stiamo cercando di individuare le cause»

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