Tanfo a Giuliano e nel Casertano la Regione | Stiamo cercando le origini

Da napoli.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un odore acre e persistente si avverte da mesi nel territorio di Giugliano e in alcuni comuni del Casertano, tra cui Lusciano, Parete e Trentola Ducenta. I residenti segnalano che il cattivo odore penetra nelle case e rende l’aria irrespirabile. Con l’arrivo del caldo, la situazione si è riaccesa, spingendo le autorità regionali a cercare le origini del problema. Non sono ancora stati comunicati risultati definitivi delle indagini.

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L’emergenza si è riaccesa anche quest’anno con l’arrivo del caldo. In particolare nel territorio di Giugliano, a nord di Napoli, e in alcuni comuni del Casertano (Lusciano, Parete, Trentola Ducenta) dove i cittadini denunciano da qualche mese tanfi che rendono l’aria irrespirabile, e che penetrano finanche nelle abitazioni. I miasmi vengono descritti come somiglianti allo zolfo, alla plastica bruciata o a rifiuti in decomposizione. Una problematica che si ripete da mezzo secolo ogni estate, denunciano diversi abitanti esasperati dal problema. «Sono cresciuto con quest’odore per cinquant’anni e tutti dicevano che era la fabbrica di sapone», scrive rassegnato Domenico, in un commento sul tema aperto sui social: «Poi la fabbrica di sapone è diventata forno per animali morti», polemizza un altro utente che si aggiunge alla discussione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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