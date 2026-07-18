Il ministro Tajani ha affermato che non si stanno concentrando su Vannacci e che Forza Italia non è interessata a un risultato paritario. Ha anche evidenziato che l’obiettivo principale è stato l’approvazione della legge elettorale, considerando le preferenze un dettaglio. Recentemente, Tajani ha commentato il dibattito sulle preferenze, sottolineando che la priorità era il passaggio della legge elettorale. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui contenuti o le conseguenze di questa decisione.

Ministro Antonio Tajani, ripartiamo da qualche giorno fa. Cosa è successo con le preferenze? «L’importante è che sia passata la legge elettorale. Le preferenze sono un dettaglio, l'ho detto prima del voto. C'era qualche parlamentare che non le voleva, e c'era il tema della quota di genere. Un voto non politico, comunque: si è fatta una tempesta in un bicchier d'acqua su un emendamento presentato fra l’altro non da tutto il centrodestra». Però poi Lega e Forza Italia avevano confluito sulla proposta di Fdi e Noi Moderati. «C’è stata un’assemblea del nostro gruppo che alla fine ha deciso di sostenere l’emendamento. Ma ripeto, parliamo di una votazione su cento». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Tajani: «Non inseguiamo Vannacci. E Forza Italia mai per il pareggio. Detassare le tredicesime»

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