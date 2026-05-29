Detassazione delle Tredicesime | Tajani Rivoluziona il Futuro Fiscale per i Giovani
Il governo ha approvato la detassazione delle tredicesime per i lavoratori con meno di 35 anni. La misura prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi derivanti dalla tredicesima, fino a una soglia di reddito stabilita. La norma si applica a partire dal prossimo anno e mira a favorire i giovani con contratti a tempo determinato o part-time. La decisione è stata annunciata dai ministeri competenti e sarà valida per tutto il 2024.
Generated by NovaFlow. Sources: 1 external references. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Il fisco si fermerà per aiutare l’Italia. Letta vuole le riforme della giustizia e del fisco. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie e thread social correlati
Alla faccia delle ispezioni di Valditara Tajani manda i giovani di Forza Italia nelle scuole: “Convincete i 18enni per il Sì”Tajani ha incaricato i giovani di Forza Italia di promuovere il Sì al referendum sulla giustizia nelle scuole, in risposta alle recenti ispezioni di...
Flat tax e IRPEF fino a 60mila euro, Tajani riapre il cantiere fiscale: chi potrebbe pagare meno tasseLa discussione sulla riforma fiscale si riaccende con l’annuncio di un possibile intervento sulla flat tax e sull’IRPEF per redditi fino a 60mila...