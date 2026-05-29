Detassazione delle Tredicesime | Tajani Rivoluziona il Futuro Fiscale per i Giovani

Notizia in breve

Il governo ha approvato la detassazione delle tredicesime per i lavoratori con meno di 35 anni. La misura prevede l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi derivanti dalla tredicesima, fino a una soglia di reddito stabilita. La norma si applica a partire dal prossimo anno e mira a favorire i giovani con contratti a tempo determinato o part-time. La decisione è stata annunciata dai ministeri competenti e sarà valida per tutto il 2024.