Nella terza tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto la frazione e indossato la maglia gialla. La gara si è conclusa con un arrivo in salita a Les Angles, dove il ciclista ha sorpreso gli avversari sul tratto finale. La classifica generale vede ora Pogacar in testa, con un compagno di squadra che si trova a pari merito. La corsa entra nel territorio francese con un risultato che rafforza le posizioni dei favoriti.

Les Angles (Francia), 6 luglio 2026 - La tappa 3 segna l'ingresso del Tour de France 2026 in territorio transalpino: il benvenuto della Grande Boucle a casa lo dà Tadej Pogacar, che sullo strappo finale di Les Angles si prende tutto. In primis la tappa, la 22esima totale al Tour de France, stavolta con Isaac Del Toro nelle vesti di ultimo uomo in una sorta di volata in salita: poi la maglia gialla, seppur con lo stesso tempo totale di Jonas Vingegaard, penalizzato rispetto allo sloveno per il conto degli abbuoni e dei piazzamenti. Poi, come da previsioni, ci sono tutti gli altri, con Remco Evenepoel, Paul Seixas e Juan Ayuso leggermente staccati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Pogacar mostra i muscoli nella tappa 3: vittoria e maglia. La classifica: Vingegaard appaiato a Tadej

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The Tour de France 2026 Strategy That Could Backfire For Jonas Vingegaard

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