Suzuki Swift Hybrid 4×4 | l’auto a benzina che consuma meno?

Da ilgiornaledigitale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Suzuki Swift Hybrid 4×4 ha registrato un consumo di 4,05 litri ogni 100 km, risultando la vettura a benzina più efficiente del 2026 secondo un test su strada condotto da Motor1.

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La Suzuki Swift Hybrid ha appena messo in fila tutte le rivali a benzina: con 4,05 litri ogni 100 km è la vettura più parca del 2026 secondo il test su strada di Motor1. E lo fa nella versione a trazione integrale 4WD AllGrip, l’unica compatta 4×4 rimasta sul mercato, battendo modelli che spingono su due sole ruote. Quanto consuma davvero. Il dato non arriva da un ciclo di laboratorio, ma da una prova reale: la testata specializzata Motor1 ha percorso lo stesso tragitto standard di 360 km con tutte le concorrenti, misurando i consumi effettivi. Suzuki Swift Hybrid: appena 995 kg a vuoto, un valore chiave per l’efficienza. Foto: Suzuki Il motore e la trazione integrale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Suzuki Swift Hybrid consumi record

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