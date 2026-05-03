Great Wall Motors ha presentato in Italia il suo primo fuoristrada, l’H7, disponibile in versioni a benzina, full hybrid e ibrido plug-in. Si tratta di un modello che segna l’ingresso del marchio nel segmento off-road, con una gamma articolata. La vettura si distingue per le motorizzazioni offerte e per le caratteristiche tecniche adottate, rivolgendosi a clienti interessati a veicoli di questo tipo.

Esattamente vent'anni fa, nel 2006, arrivava nelle concessionarie la prima vettura cinese commercializzata in Italia in via ufficiale. Si trattava della Great Wall Hover, Suv dall'impostazione fuoristradistica con telaio a longheroni e motore di derivazione Mitsubishi. A due decenni di distanza, la casa cinese specializzata in pick-up e fuoristrada ritorna sulle strade italiane con un modello che raccoglie direttamente il testimone della prima, pionieristica avventura occidentale della casa cinese. Rispetto all'antenata, tuttavia, il corredo tecnico e tecnologico è decisamente più avanzato, forte di motori, trasmissioni e sistemi ibridi full e plug-in direttamente sviluppati in casa da Great Wall Motors.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gwm H7: debutta il fuoristrada cinese a benzina, full hybrid e ibrido plug-in

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