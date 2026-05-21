Auto a benzina i modelli con cambio manuale a meno di 25mila euro | consumi e prezzi

Sul mercato delle auto a benzina, si trovano modelli con cambio manuale a meno di 25 mila euro, tra berlina e SUV. Questi veicoli sono dotati di motori endotermici, sia aspirati che turbo, e condividono il cambio a cinque o sei rapporti. La gamma comprende diverse configurazioni di veicoli con questa tipologia di alimentazione e trasmissione, con prezzi che si aggirano sotto la soglia dei 25 mila euro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui