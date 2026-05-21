Auto a benzina i modelli con cambio manuale a meno di 25mila euro | consumi e prezzi
Sul mercato delle auto a benzina, si trovano modelli con cambio manuale a meno di 25 mila euro, tra berlina e SUV. Questi veicoli sono dotati di motori endotermici, sia aspirati che turbo, e condividono il cambio a cinque o sei rapporti. La gamma comprende diverse configurazioni di veicoli con questa tipologia di alimentazione e trasmissione, con prezzi che si aggirano sotto la soglia dei 25 mila euro.
Dalle berline ai Suv, con il motore endotermico (aspirato o turbo) alimentato a benzina e il cambio manuale (a cinque o a sei rapporti) come unici comuni denominatori. Ecco i modelli principali presenti sul mercato italiano, fra conferme e novità, per un'analisi approfondita sulle dimensioni, i consumi e i prezzi delle varie versioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
AUTO A BENZINA 2026 | COSA COMPRI CON MENO DI 20.000 EURO
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