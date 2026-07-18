Sabato 18 luglio 2026 si sono svolte le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. La sestina vincente del SuperEnalotto ha premiato un jackpot di 196,1 milioni di euro. I numeri estratti non sono stati ancora comunicati. Nessuna informazione sui numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto è stata resa pubblica. La prossima estrazione è programmata per la stessa sera.

Milano, 18 luglio 2026 – Riparte questa sera, sabato 18 luglio, la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Per chi dovesse centrare il “6” c’è in palio un jackpot stellare che vale ben 196,1 milioni di euro. L’ultima sestina vincente, lo ricordiamo sempre perché sia di buon auspicio per i nostri lettori, risale a oltre un anno fa, per l’esattezza il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi l’estrazione in diretta dalle ore 20 Articolo in aggiornamento Superenalotto . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione e numeri vincenti di sabato 18 luglio 2026

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 11/07/2026

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