Estrazione SuperEnalotto Lotto e 10eLotto oggi | i numeri vincenti di sabato 2 maggio 2026

Nella serata di sabato 2 maggio 2026 si sono svolte le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati poco dopo l’estrazione, che si è svolta come di consueto in diverse sedi sparse sul territorio. I risultati sono stati resi disponibili online e attraverso diverse agenzie autorizzate, coinvolgendo numerosi appassionati di giochi numerici.

Milano, 2 maggio 2026 – Anche questa sera, 2 maggio, riparte la caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto. Il jackpot (attualmente il più alto del mondo), stimato a disposizione del "6", vale una cifra da capogiro: ben 157.7 milioni di euro. L’ultimo “6” invece è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi gli aggiornamenti in diretta dalle ore 20 Superenalotto. Qui i numeri estratti al Superenalotto che insieme compongono la sestina: Numero Jolly: Numero Superstar: Quote .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di sabato 2 maggio 2026 Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 21 Febbraio 2026 Notizie correlate Superenalotto oggi, sabato 7 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti di Lotto e 10eLottoMilano, 7 marzo 2026 – Chi bacerà la dea bendata? Tutto pronto per una nuova estrazione, questa sera, sabato 7 marzo, dei numeri del SuperEnalotto,... SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 4 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 4 aprile 2026 – Riparte oggi, sabato 4 aprile, la caccia grossa alla sestina vincente del Superenalotto: in palio ci sono 144,9 milioni di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 aprile: i numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 30 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 28 aprile 2026; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 30 aprile 2026. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 2 maggio 2026Estrazioni del Lotto di oggi 2 maggio 2026: numeri vincenti estratti sabato alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di sabato 2 maggio 2026Sono cambiate le regole delle principali lotterie statali in concessione a gestori esterni a seguito del decreto sul Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea emanato dal Mef a ... ilgiorno.it Superenalotto, rinviata l'estrazione del 1° maggio, jackpot in crescita - facebook.com facebook SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti x.com