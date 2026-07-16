Giovedì 16 luglio 2026 si sono svolte le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 194,5 milioni di euro. I numeri vincenti del concorso non sono stati comunicati. Nessuna informazione è stata fornita sui numeri estratti per Lotto e 10eLotto.

Milano, 16 luglio 2026 – Riparte questa sera, giovedì 16 luglio, la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Il jackpot intanto ha toccato nuovi vertici “stellari” salendo a 194, 5 milioni di euro. L’ultima sestina vincente, lo ricordiamo sempre perché sia di buon auspicio per i nostri lettori, risale a oltre un anno fa, per l’esattezza il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Come sempre, questa sera potrai seguire l’estrazione dei numeri vincenti in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione e numeri vincenti di giovedì 16 luglio 2026

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/06/2026

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