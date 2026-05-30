Nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 30 maggio 2026, nessun giocatore ha centrato il “6”. Tuttavia, un vincitore del Lazio ha portato a casa una cifra significativa, grazie a una combinazione vincente che ha centrato altri premi. Il jackpot per il prossimo concorso supera i 173 milioni di euro, rimanendo uno dei più alti in palio. La sestina vincente non è stata indovinata, ma sono stati distribuiti vari premi minori.

Nessun “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 30 maggio 2026, ma la fortuna ha comunque sorriso a un giocatore del Lazio. A Terracina, in provincia di Latina, è stato infatti centrato un “5+1” da 640.334,99 euro, una vincita che rappresenta una delle più importanti dell’ultimo periodo. Il jackpot principale continua però a crescere e raggiunge ora la cifra record di 173,2 milioni di euro, confermandosi tra i più alti nella storia del concorso. La giocata vincente è stata realizzata presso la Tabaccheria Zarotti di Simone Calvanese, in Piazza IV Novembre, attraverso una schedina Quick Pick generata automaticamente dal sistema. Nonostante il premio milionario, nessun giocatore è riuscito a indovinare tutti e sei i numeri estratti, facendo così lievitare ulteriormente il montepremi in vista delle prossime estrazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Superenalotto, jackpot da oltre 173 milioni: la notizia poco fa

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