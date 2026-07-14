Calciomercato Roma concluso l’incontro per Summerville | l’affare prende forma

Poche ore fa si è concluso un incontro di circa un’ora tra la dirigenza della Roma e gli agenti di Summerville. Durante la riunione si è discusso della possibilità di portare l’attaccante olandese in giallorosso. La trattativa ha fatto passi avanti e ora si attendono sviluppi sulla fattibilità dell’affare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Si è concluso poche ore fa un incontro di circa un’ora tra la dirigenza della Roma e gli agenti di Crysencio Summerville, un summit decisivo sulla valutazione della fattibilità dell’acquisto e del trasferimento dell’attaccante olandese in giallorosso. Il 24enne resta un nome inamovibile dalla lista dei desideri di mercato di Gian Piero Gasperini, e D’Amico ha intenzione di accontentare l’allenatore e assecondarlo nella sua pianificazione strutturale della rosa. L’offerta della Roma per Summerville. Durante l’incontro è stata definita un’offerta che possa favorire le richieste del West Ham e al tempo stesso una gestione sostenibile della cassa della società, da distribuire in altre trattative di mercato in via di evoluzione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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