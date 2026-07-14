Summerville-Roma oggi l’incontro con gli agenti del giocatore

Oggi si è tenuto l'incontro tra agenti e società del giocatore, dopo che ieri si è svolto il primo giorno di raduno senza nuovi acquisti. La mancanza di volti nuovi nella rosa di Gasperini ha destato preoccupazione tra società, allenatore e tifosi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali trattative o aggiornamenti sul mercato. La squadra prosegue gli allenamenti a Trigoria in attesa di sviluppi.

Dopo il primo giorno di raduno della squadra avvenuto ieri a Trigoria, la totale assenza di nuovi volti nella rosa di Gasperini ha impensierito società, allenatore e tifosi. La pressione della scadenza del Settlement Agreement ha focalizzato fino ad ora tutta l’attenzione dello staff di D’amico sul mercato in uscita e meno sugli innesti di cui il gioco di Gasperini necessita. Ora che rientrare nei parametri Uefa non è più un peso sulle casse societarie come poche settimane fa, gli uomini-mercato della Roma hanno la possibilità di lavorare sul mercato in entrata, alla ricerca di profili che possano soddisfare le richieste del mister piemontese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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