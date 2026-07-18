Un giocatore olandese, nato lo stesso giorno di Maradona, ha preso il posto di un altro attaccante durante il Mondiale. Sebbene abbia sostituito Malen in questa competizione, nel caso di un trasferimento in una squadra di club questa sostituzione non sarebbe possibile. Secondo il commissario tecnico olandese, il centravanti ha preferito Brobbey a Malen, che avrebbe dovuto adattarsi a giocare come esterno destro.

Al Mondiale ha soffiato il posto a Malen, ma nella Roma - se la trattativa con i giallorossi andasse a buon fine - questo non potrebbe succedere. Secondo il CT olandese Ronald Koeman, nel ruolo di centravanti Brobbey è meglio di Malen, che avrebbe dovuto riadattarsi a giocare da attaccante esterno destro. Ma in quel ruolo, Crysencio Summerville è sicuramente più efficace dello stesso Malen, che però per Gasperini è solamente e sempre un centravanti. Da attaccante esterno, il giocatore del West Ham è una furia della natura. Difficilissimo da arginare. L'abbiamo visto molto bene da ala destra d'attacco, ma il suo ruolo originario era quello di ala sinistra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Summerville, chi è il folletto olandese nato lo stesso giorno di Maradona che al Mondiale ha soffiato il posto a Malen

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