A pochi metri dal traguardo di una corsa podistica, un runner ha scelto di non puntare alla vittoria e di fermarsi per aiutare un avversario in difficoltà. Invece di superarlo, si è fermato, ha sorretto il concorrente e lo ha accompagnato fino al traguardo, dove entrambi sono arrivati insieme. La scena ha suscitato molte reazioni, attirando l’attenzione su questa scelta di solidarietà in un contesto di competizione.

Fano, 4 maggio 2026 – Ha raggiunto il battistrada a poche decine di metri dal traguardo, ma anziché superarlo e andare a conquistare la vittoria si è fermato a sorreggerlo e lo ha aiutato a tagliare per primo la finish line, accontentandosi della seconda piazza. Un gesto di grandissimo fair play, domenica, ha impreziosito la 22esima edizione della ColleMar-athon, che non a caso è definita la ‘maratona dei valori’. Protagonista dello straordinario atto di lealtà sportiva è stato Davide Seri, runner 51enne pesarese, esattamente di Montelabbate, tesserato da 5 anni con la società Dynamyk Fitness di Palo del Colle (Bari). Il gesto generso verso l’avversario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Lui avrebbe fatto lo stesso”: chi è Davide Seri, il runner che ha rinunciato a vincere per sorreggere l’avversario al traguardo

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