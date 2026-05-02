Il 1° maggio segna una data significativa nel mondo dello sport e della storia, poiché in questa giornata sono scomparsi sia Ayrton Senna che Alex Zanardi. Senna, pilota di Formula 1, perse la vita in un incidente nel 1994, mentre Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, morì nella stessa data, anni dopo aver subito gravi ferite in un incidente. Entrambi sono ricordati per le loro carriere e le vicende che hanno segnato le loro vite.

La morte di Alex Zanardi, dopo una vita di battaglie, proprio il 1° maggio, il giorno che da 32 anni ricorda al mondo la grandezza di Ayrton Senna. Come Diego Armando Maradona e George Best. Alcune strade portano più a un destino che a una destinazione e quando si tratta di miti spesso quei percorsi si intrecciano collimando in un’unica data che finisce per diventare simbolica di un lutto. Se nel calcio c’è il 25 novembre come ricorrenza amara, che accomuna due dei più grandi talenti ribelli della storia del calcio, nella storia recente della F1 adesso c’è l’1 maggio. Quel giorno del 1994 perse la vita nel tragico incidente di Imola Ayrton...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Zanardi morto lo stesso giorno di Senna: gli intrecci del destino, come per Maradona e Best

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