La Roma ha presentato un'offerta da 46 milioni di euro al West Ham per acquistare l'esterno Crysencio Summerville. La trattativa si sta concentrando sulla definizione dell'accordo tra le due società nelle prossime ore. La società capitolina ha deciso di puntare decisamente sul giocatore, abbandonando altre opzioni di mercato. La proposta economica è stata comunicata formalmente al club inglese, che sta valutando la proposta.

Alla fine la Roma ha smesso di sfogliare la margherita degli esterni e ha deciso quale cogliere: il prescelto è Crysencio Summerville. Il club capitolino sta spingendo fortissimo con il West Ham che nelle prossime ore si vedrà formalizzare l'offerta da 46 milioni di euro. Una proposta di quelle importanti che comprende anche bonus non facili. Il pagamento naturalmente sarebbe dilazionato in più anni. L'olandese è il preferito di Gasperini che poche ora fa in conferenza stampa aveva smentito seccamente l'ipotesi Summerville, adducendo come motivazione l'eccessivo stipendio richiesto. Alla luce dei fatti un vero e proprio bluff. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, sprint per Summerville: offerta da 46 milioni al West Ham, si cerca l'intesa con l'esterno

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