Summer Village Napoli a Dimaro | inaugurata la Mostra Trofei

A Dimaro, nel ritiro del Napoli, è stata inaugurata una mostra con i trofei del club. L’evento si svolge nell’area davanti allo stadio comunale, ora chiamato SKI. La mostra è aperta ai tifosi e arricchisce l’area dedicata al ritiro estivo. Non sono stati comunicati dettagli sui trofei esposti o sulla durata dell’allestimento. La presenza dei tifosi è consentita nel rispetto delle norme vigenti.

Il ritiro del Napoli in Val di Sole si arricchisce di un nuovo spazio dedicato ai tifosi. Nell’area antistante lo Stadio Comunale di Dimaro, oggi denominato SKI.IT Arena, è stato allestito il Summer Village Powered by BPER. L’iniziativa accompagnerà il soggiorno estivo della squadra. L’obiettivo è offrire ai sostenitori un punto di incontro nel quale vivere da vicino l’atmosfera del ritiro. Il programma prevede attività, momenti di intrattenimento ed esperienze rivolte a persone di tutte le età. Il Village avrà un ruolo ancora più significativo nella stagione del Centenario del club. Tra le principali attrazioni figura la Mostra dei Trofei. Lo spazio permetterà ai tifosi di ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della storia azzurra attraverso coppe e cimeli legati ai successi della società. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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