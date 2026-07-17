A Dimaro è stata inaugurata la Mostra dei Trofei del Napoli, con esposizione di cimeli ufficiali e fotografie dei protagonisti della squadra. La mostra apre ufficialmente la stagione del club, che si avvia con il ritiro estivo. Sul campo, il tecnico valuterà oltre 30 calciatori per decidere chi potrà contribuire alla rosa. La presentazione dei trofei e dei ricordi della squadra si svolge in un contesto che segna l’inizio delle attività ufficiali per il club.

Oggi parte ufficialmente la stagione del Napoli, con il consueto ritiro di Dimaro. Qui Allegri avrà modo di valutare tutti i più di 30 calciatori presenti e capire chi potrà essere utile agli azzurri e chi no. Sappiamo bene come il ritiro del Napoli sia un’esperienza pensata per permettere ai tifosi partenopei di sostenere e legarsi ancora di più alla squadra e al club. Adesso questa esperienza sarà arricchita da una mostra, il Dome, in cui sarà possibile osservare la storia del Napoli attraverso cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della leggendaria epopea azzurra. Il museo del Napoli. Tale mostra, come vedete, posto sotto una sorta di igloo, vedrà troneggiare i trofei vinti dagli azzurri insieme a riproduzioni di giornali d’epoca e foto dei protagonisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Dimaro, inaugurata la Mostra dei Trofei del Napoli: esposti cimeli ufficiali e foto dei protagonisti della storia azzurra

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