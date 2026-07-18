Suisio in lutto per Alice morta a 11 anni in piscina | Amava i cavalli sognava di fare l’amazzone Si indaga per omicidio colposo

Una bambina di 11 anni è morta in una piscina a Suisio. La giovane, nota per il suo amore per i cavalli e il sogno di diventare amazzone, è stata trovata senza vita. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo. La famiglia e la comunità sono in lutto, mentre si cercano chiarimenti sulle circostanze della tragedia.

Suisio. Aveva 11 anni, un sorriso che tutti ricordano e un sogno cresciuto tra i cavalli. Alice Ferrari se n’è andata troppo presto, lasciando dietro di sé un vuoto che le parole faticano a raccontare. La piccola si è spenta giovedì sera all’ospedale Gaslini di Genova, dopo il drammatico incidente avvenuto allo stabilimento balneare “Bagni Segesta” di Sestri Levante. Mercoledì pomeriggio stava facendo il bagno quando è stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di aspirazione della piscina. Alice era in vacanza in Liguria insieme alla mamma Carolina, ai due fratelli gemelli e ai nonni. Il padre Alessandro, che a Suisio gestisce la clinica veterinaria San Lorenzo, ha raggiunto subito il resto della famiglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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