La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di una bambina di 11 anni, deceduta all’ospedale Gaslini. La ragazza è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in provincia di Bergamo, presso i Bagni Segesta di Sestri Levante. L’indagine si concentra sul presunto mancato posizionamento di un cartello di avvertimento per i minori. La procura ha avviato accertamenti sulla sicurezza della piscina.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Alice, la bambina di 11 anni residente in provincia di Bergamo, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante e deceduta nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale pediatrico Gaslini. Il sostituto procuratore Fabrizio Givri ha disposto l'autopsia sul corpo della piccola. Solo dopo l'esame sarà autorizzato l'espianto degli organi, come deciso dalla famiglia, che ha scelto di procedere con la donazione.Al momento il fascicolo è a carico di ignoti, ma le iscrizioni nel registro degli indagati sarebbero imminenti e potrebbero essere più di una. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Alice morta in piscina, si indaga per omicidio colposo: nel mirino il mancato cartello sui minori

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